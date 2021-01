Advierten de "mico" en millonario contrato

Hay polémica entre la comunidad y veedores en Málaga que han denunciado una serie de irregularidades y presuntos direccionamientos en un millonario contrato que busca adjudicar el Hospital García Rovira.

Se trata de un contrato por $2.341 millones para ampliar y comprar más equipos médicos que permitan mejorar la atención a pacientes con COVID-19.

Lea también:

Quien hizo la primera advertencia fue el ingeniero Rodrigo Fernández quien alude a que la licitación, además de que se abrió solo por una semana para recibir a los oferentes, tiene absurdas exigencias de participación que cuestionan la transparencia del proceso.

"Eso es un plazo muy loco. Sale publicado un sábado 2 de enero para adjudicarlo el 9. A parte, es ilógico que digan que nadie presentó observaciones. Los oferentes dicen que no es posible participar con tantas exigencias. No solo el cronograma, las experiencias son muy grandes y la forma de calificar no produce garantías".

Le puede interesar:

Los veedores piden que se suspenda la convocatoria y se revoque el proceso porque tiene que hacerse cambios en la forma en como se presentó.

Por su parte, la gerencia del Hospital ha convocado a una rueda de prensa, este martes 5 de enero, para aclarar detalles de la licitación.