Habitantes del barrio Castilla preocupados por la inseguridad

Lo que aseguran los habitantes de este sector, específicamente los vecinos que viven cerca a la avenida Boyacá con Américas donde ocurrió el ultimo hecho de robo y asesinato en un SITP esta vez al delincuente, es que falta una buena iluminación y lo más importante presencia de la policía, porque por estas calles después de la 6 de la tarde no pasa "ni una alma", hace poco días precisamente, a una mujer la atracaron cuando quería pasar esta avenida.

"Esta calle además de que es muy sola, no hay buen iluminación en las noches, yo nunca he visto pasar a un policía por acá ni en motos, ni a pie, ni nada, a mi el año pasado me atracaron cuando iba para una cita medica (...) Acá no solo roban a las personas en los SITP, apenas alguien se baja en el paradero que queda ahí sobre la Boyacá los atracan de una vez, ya estamos cansados de tanta inseguridad", dijeron varios vecinos.

A propósito del último hecho que ocurrió precisamente en la avenida Boyacá con calle 9 donde un ciudadano asesinó a un ladrón por evitar un robo dentro de un SITP, Caracol Radio habló con el experto en seguridad Andrés Nieto sobre el debate que se abre cuando pasan este tipo de cosas y las consecuencia que le trae al hombre y al mujer que cansado de ver como roban o como lo han robado comete este delito. Andrés Nieto señala que en un país como Colombia es bastante complicado comprobar la legítima defensa.

"Lastimosamente la famosa legítima defensa pasa por un proceso muy largo y lo que vamos a tener son ciudadanos y ciudadanas que lastimosamente, nunca quisieron matar a nadie sino solamente defenderse pero terminaron presentándose frente a la justicia por este hecho... No es para menos que antes de la pandemia en el año 2018 y 2019 en Bogotá en un proceso de encuestas, donde analizaron en la Universidad Libre y la Universidad Central, se logró determinar que de cada 10 bogotanos, 6 estarían dispuestos a defenderse o a tomar justicia por mano propia y de estos 3, estarían dispuestos inclusos a utilizar armas o cualquier elemento que pudiera defenderse", aseguró Nieto.

Según el último informe de la Secretaría de Seguridad, en la localidad de Kennedy en el año 2020 a 8.486 personas las robaron.