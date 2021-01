Este lunes, arranca nueva rotación del pico y placa para taxis en Cartagena

Desde el próximo lunes 4 de enero, y hasta hasta el viernes 29 del mismo mes de 2021, comienza la nueva rotación de pico y placa para taxis, en el horario de 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.

“La restricción del Transporte Público Individual está soportada en la vigencia anual del decreto 820 del 26 de agosto de 2020, emitido por la Alcaldía de Cartagena para mejorar la movilidad vehicular y la seguridad de pasajeros, así como propiciar un mejor ordenamiento del tránsito en las principales vías públicas e intersecciones de la ciudad”, indicó Janer Galván, director del DATT: “

Restricción enero de 2021

Lunes: 7-8

Martes: 9-0

Miércoles: 1-2

Jueves: 3-4

Viernes: 5-6

Únicamente circularán durante la restricción los taxis en labores de mantenimiento, pero desmontando la silla trasera y portando un aviso en el vidrio frontal: “Vehículo en mantenimiento por Pico y Placa”.

El incumplimiento de estas restricciones, serán sancionados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.