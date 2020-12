¿Tiene ganas de viajar al Magdalena? siga estas recomendaciones

La Gobernación del Magdalena a través de la oficina de Tránsito y Transporte efectua operativos en los corredores viales nacionales de ingreso y salida a este departamento. El objetivo es, además de generar acercamiento con la ciudadanía, concientizarlos a que transiten legales y con toda precaución en esta temporada de Fin de Año.

El procedimiento, que es realizado en el peaje del corregimiento de Tasajera, en jurisdicción del municipio de Puebloviejo, ha contado con la participación de la Seccional de Tránsito de la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes también brindan el acompañamiento y desde sus áreas les entregan recomendaciones a todos los viajeros.

David Guillot, jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena, señala que “es una gran campaña que hacemos bajo el direccionamiento de nuestro Gobernador Carlo Caicedo, quien siempre se ha preocupado por la seguridad en las vías para todos los ciudadanos. Es por eso que lideramos las charlas con los conductores y les entregamos los volantes con todas las recomendaciones necesarias para concientizarlos a todos y puedan llegar a su destino felizmente”.

Por su parte, Edwin Miranda, vocero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, asegura que “es importante generar estas articulaciones con la Gobernación del Magdalena, porque es un espacio que nos permite concientizar y transmitir un mensaje muy educacional a las personas”.

RECOMENDACIONES

Las autoridades aprovechan para enfatizar y recordar todas las recomendaciones. Puntualmente señalan, que es oportuno exhortar a la ciudadanía a que no combinen la gasolina con el alcohol, con el objetivo de que no haya siniestros viales.

De la misma forma recalcan en no exceder los límites de velocidad para no tener pérdidas humanas en las carreteras. Respetar las señales de tránsito y si van a realizar viajes largos, hacer las pausas activas necesarias cada dos horas para no generar micro-sueño, que es otro de los detonantes.

En el caso de los motociclistas, siempre portar el casco de seguridad y no adelantarse o invadir los carriles. También son enfáticos en mencionar que, si van a viajar, lleven consigo todos los protocolos de bioseguridad, como tapabocas, alcohol y antibacterial.