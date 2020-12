Ex militar Colombiano desparece sin dar rastro de su paradero

El ex militar colombiano quien residía en uno de los municipios fronterizos venezolanos había pasado por las trochas a reclamar un dinero el pasado 23 de diciembre .

Según su esposa Mildred Pérez él la llamó cuando estaba en Cúcuta "él reclamó una plata y me dijo que ya regresaba para la casa pero no volvió , estamos muy preocupados porque no acostumbra a hacer eso de perderse así por así, y no tenía ninguna situación que sea preocupante ".

Ella junto con su hijo están a la espera muy preocupados pero no pierden la esperanza de volver a ver a su esposo y padre “quienes tengan información por favor comunicarse con las autoridades para que regrese pronto ", expresó Pérez.

La denuncia de ésta desaparición ya está en manos de las autoridades para que inicien las investigaciones y dar con el paradero del ex militar.