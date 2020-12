Carperos piden reapertura de playas de Castillogrande en Cartagena

Tensa situación viven los carperos de las playas de Castillogrande en Cartagena, quienes le exigen a la Alcaldía de Cartagena incluirlos en una próxima reapertura.

Los trabajadores de esta zona, alegan que están pasando hambre porque no trabajan desde hace once meses. “Supuestamente las playas de Castillogrande estarán abiertas para el 22 de enero, de aquí a que llegue eso, se cumpliría casi un año de que no nos ganamos un peso”, sostuvo Víctor Padilla de Asocarpas.

“Estamos pasando por un mal momento económico, debido a eso el estrés nos está acabando”, expresó Padilla.

Los carperos manifiestan que la playa de Castillogrande está apta para el público, por esa razón hacen un llamado de urgencia al alcalde William Dau y al gerente de Playas, Jean Paul López, ser tenidos en cuenta para la reapertura de esta zona.