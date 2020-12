Enero sería un mes crítico con COVID-19 si no hay cuidado: Víctor Castillo

Si los bumangueses continúan con la indisciplina social, con reuniones grandes entre las familias, las fiestas clandestinas o el no uso de tapabocas y distanciamiento social, Bucaramanga y su área metropolitana se convertirá en un Italia o España cuando las camas Uci no dieron a basto y a los doctores les tocaba escoger entre los mismos pacientes a quién salvar.

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, indicó que a pesar de la alerta roja hospitalaria aún hay disponibilidad, pero, si en lo que queda diciembre no hay autocuidado, enero será un mes crítico.

"Si las personas no cambian su actitud y siguen con este frenesí de hacer fiestas clandestinas, fiestas familiares, no hay duda que vamos para ese riesgo, aún tenemos una capacidad, pero si todo sigue así, no vamos a poder recibir a x o z paciente", agregó el Doctor Castillo.

Destacó que este pico es mucho más fuerte y extenso que el primero que se originó a mediados de agosto,