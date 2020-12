Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 29 de diciembre

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Este 31 de diciembre el toque de queda en el Quindío se extenderá una hora

El secretario del interior del departamento, Jaime Andrés Pérez, informó que para este jueves de celebración de fin de año el toque de queda regirá entre las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana en todos los municipios excepto Salento, Pijao y Génova en los cuales iniciará a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.

El 2 de enero el toque de queda regirá como anteriormente se ha establecido en Armenia desde las 12 medianoche hasta las 4 de la mañana y en el resto de municipios hasta las 5 de la mañana. El funcionario resaltó que se ratifica la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes a partir de las 10 de la noche.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que acojan las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y el distanciamiento social pero por esta época es indispensable evitar reuniones familiares en las cuales se generan los mayores contagios.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Precisamente la secretaria de salud reportó 106 casos nuevos de COVID-19 en el Quindío, y cinco personas fallecidas en el departamento.

La gobernación del Quindío entregó dotación tecnológica por más de 400 millones de pesos al hospital al San Juan de Dios

Se trata de un importante número de equipos de cómputo, modernos teléfonos, impresoras, cámaras digitales y televisores, que hacen parte del proyecto encaminado a dotar las nuevas áreas

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En el Quindío Calarcá, Salento, Filandia y Armenia los más afectados con los deslizamientos por temporada de lluvias

En articulación con las alcaldías de los municipios del departamento, la secretaría de infraestructura adelanta los trabajos de remoción en masa para no generar traumatismos en las vías.

El titular de la dependencia, Jhon Jaber Castro, indicó que cuentan con 8 maquinarias y 4 volquetas para atender las emergencias que se registran por esta época de lluvias.

El funcionario llamó la atención de los ciudadanos para no arrojar basuras que generan afectaciones de inundaciones, realizar manejo de aguas lluvias y limpieza de canales. Además, ante cualquier eventualidad solicitó informar a los municipios que el departamento está al tanto con cada uno de ellos.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Un llamado de S.O.S hicieron desde el banco de sangre de la Cruz Roja en el Quindío por falta de sangre e invitan a los ciudadanos a donar.

Diana Rodríguez directora del banco de sangre manifestó su preocupación por la falta de unidades en el departamento en medio de una pandemia pero además por la necesidad de varios pacientes que requieren una trasfusión de este líquido, reiteró el llamado ya que donar sangre es donar vida.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

29 instituciones educativas de Armenia harán parte de la alternancia en el año 2021

La secretaria de educación de la ciudad, Luz Mery Bedoya, indicó que el 25 de enero se dará inicio al plan de alternancia que ya fue presentado al Ministerio de Educación.

Señaló que se ha trabajado de la mano con los rectores para que articulados el proceso sea exitoso. Además, informó que cada institución educativa tiene su propio plan de alternancia dependiendo de la capacidad instalada, el número de estudiantes y el consentimiento de los padres de familia.

Por su parte el presidente del sindicato de educadores del Quindío, Héctor Elías Leal, reiteró que no se cuentan con las garantías suficientes para implementar la alternancia ya que el presupuesto que se requiere no es el pertinente. Aseguró que los elementos de protección no serán suficientes y que no se cuenta con la infraestructura idónea.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Centrales obreras en el Quindío no son optimistas ante aumento del salario mínimo

El presidente de la confederación general del trabajo, Hugo León Echeverry, afirmó que el aumento del salario mínimo será por decisión unilateral del Gobierno Nacional ya que como ha venido pasando en los últimos años no se ha logrado un acuerdo.

Aseguró que es inaudito que a los congresistas les aumenten los salarios sin ninguna vergüenza y a los trabajadores no les brinden lo justo en medio de la crisis generada por la pandemia.

Añadió que el panorama es crítico para el departamento puesto que se evidencia el desempleo que desencadena varias problemáticas sociales como el hurto, drogadicción, corrupción y embarazos no deseados.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Siguen los cambios en los gabinetes tanto en la gobernación del Quindío como en la alcaldía de Armenia.

Ximena Escobar, representante de las artes quindianas, reconocida a nivel nacional e internacional por el trabajo desarrollado con el grupo Teatro Azul, se posesionó como Secretaria de Cultura del departamento, reemplaza en el cargo A Jorge Iván Espinosa

Mientras que en la alcaldía del Armenia se posesionó el ingeniero Jhon Daniel Rueda Osorio como secretario de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, reemplaza en el cargo a Héctor Fabio Hincapié que pasa a la oficina asesora social.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El 70% de los habitantes en condición de calle en Cenexpo han sido reubicados ante el cierre del albergue

La secretaria de desarrollo social de Armenia, Mary Luz Ospina, indicó que el albergue temporal para estas personas en condición de vulnerabilidad en Cenexpo, era una solución transitoria para la atención ante el aislamiento obligatorio por COVID-19, es por esto que la Cámara de Comercio realizó el préstamo del lugar.

Actualmente se cumplió el tiempo y es por eso que se encuentran en el proceso de reubicación. Destacó que los adultos mayores han sido trasladados a centros de bienestar como el Carmen, San de Paúl y La Esperanza. Afirmó que a los beneficiarios del programa se les brindó cedula de ciudadanía que permitió que fueran inscritos en programas sociales del estado.

La funcionaria reiteró que trabajan en el centro de atención integral para generar auto sostenibilidad y dar fin a la problemática en la ciudad. Vale anotar que están caracterizados 340 personas en condición de calle.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En la primera semana de febrero iniciaría la entrega del PAE en Armenia

Así lo dio a conocer la secretaria de educación de la ciudad, Luz Mery Bedoya, quien afirmó que ante la actual contingencia por COVID-19 se continuará realizando la entrega de los kits alimentarios para preparar en casa.

Es de anotar que la entrega de los kits beneficia a más de 23 mil estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

María Alejandra Chávez en cultura, María Fernanda Zapata Manjarrés en deportivo y Andrés Palacio Loaiza en emprendimiento, fueron los ganadores del Concurso Departamental de Talentos de Personas con Discapacidad, evento organizado por la Gobernación del Quindío, por intermedio de la Secretaría de Familia

Quindío eligió a Ligia Correa del municipio de La Tebaida como la Reina del Adulto Mayor

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En deportes, 32 entrenadores que le han dedicado toda su vida al fútbol cuyabro fueron exaltados por Imdera y la Alcaldía de Armenia