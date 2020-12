Alcaldía de Cartagena pide a Concejo modificar acuerdo del presupuesto 2021

La Secretaria de Hacienda (e), Sonia Osorio, solicitó modificar el Acuerdo 044 del 18 de diciembre de 2020, por el cual se aprobó el presupuesto distrital para 2021.

Al respecto, el presidente de la Corporación, el concejal del Partido Conservador, David Caballero, pidió a la Secretaria General informar si el documento contaba con la firma de la Oficina Jurídica del Distrito. Frente a esto, la Secretaria aclaró que no se evidencia la firma mencionada.

Caballero también informó que le explicó a la Secretaria de Hacienda el trámite de proyectos y le manifestó que solo fueron convocados hasta el 30 de diciembre, por lo que no habría tiempo suficiente para realizar la modificación.

El concejal César Pión, del Partido de La U, expresó que los acuerdos aprobados no pueden modificarse a través de una simple solicitud, y señaló que, si ocurren estos errores en algo tan sencillo, debe analizarse en manos de quién está la hacienda pública, pues es “aberrante” que no conozcan cómo se modifica un Acuerdo. Pión manifestó que la administración pública no está para improvisar y sugirió a la Alcaldía realizar evaluaciones de la parte tributaria, jurídica y de planeación.

El concejal Óscar Marín, expresó su sorpresa por la solicitud y señaló que genera desconfianza, pues parece que se tratara de hacer caer en error al Concejo, ya que los acuerdos solo pueden ser modificados a través de un nuevo proyecto de acuerdo. Para Marín esta situación evidencia que hay funcionarios que no saben cómo funciona la administración pública.

Además, resaltó que desde el 26 de noviembre la Secretaria de Educación hizo la petición de modificación de recursos y hoy se quedaron por fuera del presupuesto; Marín dio a conocer que son $601 millones que provienen del FOME.