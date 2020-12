En Boyacá se están quedando cortos de medicamentos en UCI para Covid-19

Y es que al menos en dos importantes hospitales del departamento se prendieron las alarmas, porque las unidades que tienen de Propofol y Midazolam, son muy pocas.

El desabastecimiento de estos medicamentos esenciales, no solo dificultan la administración de la anestesia, sino que ponen en aprietos el manejo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

La primera alerta la generó un comunicado firmado por la Coalición de Sindicatos de Anestesiólogos de Colombia, pues varias regiones del país están reportando esta escaséz.

Al respecto el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo aseguró que esta situación aumenta la preocupación, y que más allá de las buenas intensiones que puedan tener los gobiernos locales, dijo que es clave que los ciudadanos ayuden a evitar llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos.

“No podemos abusar de los servicios de salud, y en esta pandemia, y hasta que no se haya vacunado a un porcentaje importante de nuestros ciudadanos, no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. Por eso el autocuidado y regularnos con autodisciplina es clave para que los ciudadanos no tengan que llegar a las UCI, evitemos llegar a estas criticas instancias. No nos expongamos individualmente, y tampoco al resto de los seres humanos que luchamos contra este virus traicionero”, sostuvo Santoyo.

La disponibilidad de muchos medicamentos esenciales es baja o nula y la esperanza de la llegada de unidades suficientes no da tranquilidad en este momento, pues no es un asunto de recursos financieros, ni de decisión política o administrativa, es un asunto de disponibilidad, lo cual no está en manos de ninguna de las personas que ordena el gasto, porque los países productores debido a la alta demanda de estos no dan abasto y se están quedando con grandes cantidades para su manejo interno.