Varios municipios de Caldas implementan restricciones para fin de año

Con el propósito de continuar previniendo la propagación del COVID-19, varias alcaldías municipales han implementado restricciones para las festividades de fin de año.

Riosucio:

Toque de queda general el 24 de diciembre entre las 11:00 p.m. y la 1:00 p.m. del día siguiente, los días 25 y 26 de diciembre a partir de las 11:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente., el 27 de diciembre desde las 06:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del 28 de diciembre, el 31 de diciembre a partir de las 11:00 p.m. y hasta la 1:00 p.m. del día siguiente y los 1 y 2 de enero de 2021 entre las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Adicional a esta medida, han establecido toque de queda con horarios específicos para los establecimientos que expenden bebidas embriagantes, los cuales podrán funcionar los días 25 y 26 de diciembre entre la 1:00 p.m. y las 10:00 p.m., el 27 de diciembre de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. y el 1, 2 y 3 de enero próximo desde la 1:00 p.m. hasta las 10: p.m.

Anserma:

Decretan toque de queda entre el 23 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021 desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., teniendo presenta las excepciones impuestas en la localidad, adicional tendrán ley seca durante el mismo período, iniciando a la 1:00 a.m. e irá hasta las 11 a.m.

Prohíben además las reuniones con aglomeraciones de más de 15 personas en todos los domicilios y reiteran que se deben mantener las recomendaciones de autocuidado y bioseguridad en todo el territorio.

Manzanares:

En la localidad habrá restricciones de movilidad para motos, mototriciclos el jueves 24 de diciembre desde las 7:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 25 del mismo mes, y el 31 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 1 de enero a las 12:00 p.m., a partir de esa hora se retomarán las medidas que se tienen de manera regular en el municipio.

En cuanto a la venta de bebidas embriagantes en establecimientos públicos, estará habilitado entre las 5:00 a.m. del jueves 24 de diciembre hasta el 25 de diciembre a las 2 a.m., y el jueves 31 de diciembre a las 5:00 a.m., hasta el 1 de enero a las 12m.

Las autoridades reiteran el llamado a evitar salir de sus viviendas y restringir las visitas para disminuir el riesgo de contagios.

