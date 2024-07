Mujer en Tunja estuvo a punto de ser víctima de fleteo

Tunja

Se trata de Zoila Rosa Sánchez, quien junto con el representante legal suplente de la compañía para la que trabajan retiraron el dinero en las instalaciones del Banco de Bogotá en Unicentro Tunja y al llegar a Plaza Real para realizar una consignación en otra entidad bancaria, se les acercó un hombre armado y se llevó la maleta que llevaban.

Estos fueron los hechos

De acuerdo con el relato de Rosa Sánchez, cuando fueron a retirar el dinero, que era para pagar la nómina de la Ese de San José de Pare, Boyacá, el asesor comercial les señaló en voz alta que se estaba listo para entregarles el efectivo.

“Mi compañero hizo la debida autenticación de dos cheques, uno por $45 millones otro por $7 millones. Transcurrió un tiempo y me dijeron que esperara 20 minutos que ya le entregaban el dinero, sin embargo, pasó más de una hora y no le habían entregado el dinero, y a raíz de eso, él se acercó a un asesor y este le dijo a viva voz dentro del banco, todos los que estábamos ahí escuchamos, que no le podían pagar el cheque de $7 millones, pero si el $45 millones porque el banco manejaba unos cupos. Recibimos el dinero, lo guardamos en una maleta morada y decidimos desplazarnos a Plaza Real a consignar el dinero”, aseguró Sánchez.

Manifiesta doña Rosa que, en el parqueadero del Centro Empresarial, ella sacó el dinero de la maleta y lo tomó para consignarlo en otra entidad bancaria, mientras que su compañero se iba a dirigir a cambiar el cheque de 7 millones en el Banco del centro.

“Nos bajamos del carro y cuando llevamos unos 30 metros, ya llegando a la oficina del otro banco en Plaza Real, llega un individuo armado con pasamontañas y se le acercó a mi compañero que era el que llevaba la maleta morada y le dijo que se la entregara, él se la dio y el hombre salió corriendo, afortunadamente el dinero ya no estaba en la maleta, yo rápidamente entré al banco y consigné el dinero, mientras que a mi compañero le robaron el computador y otras pertenencias de tipo personal”, agregó.

La víctima indicó que personas que estaban en el sector le manifestaron que al hombre que se llevó la maleta lo estaba esperando otra persona en una moto.

Recomendaciones de la Policía

Ante estos hechos que se han presentado en la capital boyacense, la Policía Metropolitana de Tunja hace las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de fleteo.

Dentro del Banco

Estar siempre atento al entorno.

No permitir que ninguna persona extraña se acerque a la ventanilla mientras realizas las operaciones.

Si va a retirar, sea discreto, no informe de las operaciones a ninguna persona y cuente el dinero al mismo tiempo que el cajero lo hace. Después guárdelo discretamente.

Si va a depositar dinero, debe entregarlo únicamente a los cajeros autorizados, si alguien se acerca a la fila ofreciéndo ayuda para agilizar el depósito NO le dé el dinero y repórtelo de inmediato al guardia de seguridad o con algún representante de la sucursal.

Antes de retirar un monto de dinero considerable solicite asistencia de la Policía Nacional, quienes le asignarán la escolta necesaria.

Al salir del banco: