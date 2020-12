Indisciplina social aumenta propagación de casos de COVID-19 en el Tolima

Un complejo panorama se vive en el departamento del Tolima como consecuencia del aumento acelerado en los casos de COVID-19, en la tarde del lunes de reportaron 851 casos y este martes 745 casos de personas contagiadas por la enfermedad.

El presidente de la junta de directiva de Fenalco Efraín Valencia, señaló que son respetuosos de las decisiones que han tomado las autoridades para salvaguardar la vida, sin embargo, para que todo funcione se deben tener presentes algunos componentes, el primero controles más intensos por parte de las autoridades y realizar comparendos a quienes no estén cumpliendo, segundo los empresarios deben ser acuciosos con los protocolos de bioseguridad y tercero la ciudadanía debe garantizar su integridad y la de sus seres queridos cumpliendo con las normas.

El vocero del sector comercial, manifestó que no se puede sembrar temor a los turistas para que no vengan al Tolima, debido a que a futuro eso puede tener grandes repercusiones, a propósito de las declaraciones en medios nacionales del gobernador Ricardo Orozco, donde hizo un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa y no venir al Tolima, ante la emergencia que se viven por la falta de camas de las unidades de cuidados intensivos.