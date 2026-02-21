¿No ha pagado el impuesto predial en Ibagué?: Conozca los puntos autorizados

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Óscar Oswaldo Chavarro, director de Tesorería del Municipio, recordó a los contribuyentes en Ibagué que a través de la página web www.ibague.gov.co, en el ícono del Portal Tributario pueden hacer la descarga del recibo. Antes de ingresar a la plataforma de recaudo, debe revisar que los datos del predio y el propietario sean los correctos.

Luego de cancelar el valor del impuesto desde el respectivo banco, podrá descargar el comprobante de pago al final del proceso. En caso de que decida pagar el Predial de manera presencial, deberá imprimir la factura y llevarla hasta uno de los bancos habilitados para el recaudo.

“Pueden cancelar en Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Av Villas (Grupo Aval), Banco de Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Bancoomeva y Colpatria”, aseguró Óscar Oswaldo Chavarro, director de Tesorería del Municipio.

Al igual que el proceso en línea, revise muy bien los datos del recibo de pago antes de cancelarlo. Tenga en cuenta que la expedición de la factura no tiene ningún costo, así como los trámites ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

“Reiteramos: la expedición de la factura, paz y salvos y cualquier trámite ante la Secretaría de Hacienda Municipal no tiene ningún costo. Los invitamos a denunciar en la página web de la Alcaldía, www.ibague.gov.co en la opción ‘Yo sapeo la corrupción’, cualquier hecho irregular”, aseguró el Director.

Oficina Móvil Predial

La Alcaldía de Ibagué también tiene habilitados los siguientes puntos para la entrega en físico de las facturas o si requiere orientación sobre avalúos o tarifas. Solo requiere la matrícula inmobiliaria o el número de cédula del propietario del Predio:

Secretaría de Hacienda, ubicada en la carrera Segunda No. 13-83, y la Dirección de Rentas, situada en la carrera Segunda con calle 17 – cuarto piso del antiguo edificio del Comité de cafeteros. Los horarios de atención, son: Lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y viernes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

CAM de La Pola – Catastro Multipropósito, ubicado en la calle Cuarta No. 6-75. El horario de atención en esta dependencia es de 7:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Mercacentro 10 – El Poblado, en el segundo piso, al lado de la Plazoleta de Comidas. Horario de atención, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Centros comerciales La Estación (terraza), Acqua Power Center y Multicentro (Segundo piso). Horarios de atención de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

Piscinas Olímpicas de la calle 42 de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Mall Portal del Vergel, situado en la avenida Ambalá con calle 77 (Al frente de la glorieta). El horario de atención es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.