CNE abrió puntos para acreditación de actores electorales en el Tolima

Tolima

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en marcha en el departamento del Tolima dos Puntos de Atención Departamental de Apoyo Tecnológico que harán parte del proceso nacional para la acreditación digital de testigos y observadores electorales mediante código QR.

Esta estrategia representa un avance en la modernización del sistema electoral colombiano de cara a las elecciones de 2026, al permitir procesos más ágiles de verificación y acompañamiento durante las jornadas de votación.

Los puntos funcionarán como espacios de asesoría técnica para partidos, movimientos políticos y ciudadanía en general, facilitando el uso de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación. Además, el CNE desarrollará jornadas pedagógicas dirigidas a testigos, observadores y auditores electorales, con el propósito de fortalecer sus capacidades y promover mayor confianza en los procesos electorales.

“Tenemos una mesa de ayuda en donde todos los partidos políticos pueden hacer las correspondientes consultas diarias; más de 80 personas tenemos disponibles para que resuelvan todas las inquietudes que van teniendo las organizaciones políticas en el proceso de postulación. Nos hemos descentralizado y las tenemos en los 32 departamentos y en los 16 sitios donde funcionan las circunscripciones transitorias especiales de paz”, explicó José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE.

Estos son los puntos de Atención Departamental de Apoyo Tecnológico habilitados en el Tolima:

Ibagué : Calle 47 #4-61, barrio Piedra Pintada Alta.

: Calle 47 #4-61, barrio Piedra Pintada Alta. Chaparral: Centro Comercial Linday Chaparral, Cra 7 #8-69.

Con ambas sedes, el CNE busca que las organizaciones políticas adelanten oportunamente la postulación y acreditación digital de sus testigos electorales, contribuyendo así a un proceso electoral más eficiente y sólido en este 2026.