Por falta de pago suspenden atención a usuarios de la EPS Asmed Salud en Prado, Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Johana Vallejo, gerente del Hospital San Vicente de Paul del municipio de Prado, Tolima, anunció que desde este lunes 23 de febrero se suspenderá la atención a los usuarios del Régimen Subsidiado de la EPS Asmed Salud por el incumplimiento en los pagos.

“A partir del lunes 23 de febrero estos paciente no serán atendidos porque Asmed Salud debe más de $670 millones y para el mes de febrero no giraron los recursos correspondientes a la cápita”, dijo la gerente del centro asistencial.

Además, resaltó que, debido a este incumplimiento no se podrá seguir prestando los servicios de salud a los usuarios de esta EPS, solo se podrá atender en casos de urgencias vitales.

“El servicio de urgencias se sigue prestando normalmente, pero se cierran los servicios para los usuarios de Asmed Salud régimen subsidiado en el área de consulta externa”, mención Johana Vallejo.

El fuerte llamado al agente interventor

La funcionaria hizo un llamado urgente al gerente de la EPS Asmed Salud en el Tolima y a los interventores para que paguen la cápita adeudada del mes de febrero debido a que es fundamental para poder brindar la atención a los usuarios.

“Necesitamos que la población de Prado tenga los servicios de salud en esta institución, pero para poder ofertar estos servicios necesitamos que ustedes nos paguen según el acuerdo contractual”, reveló la gerente.

Finalmente, manifestó que es “injusto” que el hospital tenga que suspender servicios a los usuarios del régimen subsidiado por el no pago por parte de la ESP Asmed Salud.