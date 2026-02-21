Mineducación inspeccionará a universidades del Tolima por presunto uso de recursos con fin político

Tolima

El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció inspección y vigilancia a dos universidades públicas del Tolima por presunto uso político electoral de sus recursos.

La noticia fue confirmada en una visita realizada al departamento el pasado viernes 20 de febrero en la que además el Ministerio de Educación puso la primera piedra para construcción de la sede de Universidad del Tolima en el municipio de Chaparral donde se invertirán $37 mil millones.

Por otra parte, El Espinal, anunció una inversión de $33 mil millones en el Instituto, Tolimense de Formación, Técnica Profesional, ITFIP, que ahora se convertirá en universidad.

Precisamente en la sede del ITFIP, el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que se activó inspección y vigilancia a dos universidades públicas del Tolima.

“Hay que escuchar a la gente porque las universidades tienen que ser los espacios para la discusión, para la generación de ciencia, la búsqueda de la verdad, la investigación y nunca deben ser focos ni de corrupción, ni de politiquería y toda la universidad en la que tengamos denuncias de mal uso de los recursos públicos para fines politiqueros le vamos a poner inspección y vigilancia”, dijo el ministro de Educación.

Así lo confirmó el Ministerio de Educación

A través de un comunicado a la opinión pública, el Ministerio de Educación anunció que luego de las denuncias relacionadas con el presunto uso de instituciones de educación superior y sus recursos con fines electorales se adoptó la decisión.

Las alertas fueron presentadas frente al ITFIP - Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y el Conservatorio del Tolima. Ante la gravedad de los señalamientos, el ministro solicitó a la Subdirección de Inspección y Vigilancia adelantar visitas técnicas y recepcionar formalmente las denuncias de la comunidad académica y de la ciudadanía, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar que las instituciones mantengan su carácter académico.

Adicionalmente, y como medida de seguimiento preventivo en el departamento, se programaron visitas a la Universidad de Ibagué y a la Universidad del Tolima.

En cumplimiento de la Ley 1740 de 2014 y conforme a las funciones asignadas en el Decreto 2269 de 2023, se programaron visitas al ITFIP los días 24 y 25 de febrero de 2026; a la Universidad de Ibagué los días 26 y 27 de febrero; al Conservatorio del Tolima los días 3 y 4 de marzo; y a la Universidad del Tolima los días 5 y 6 de marzo.

“Las respectivas comunicaciones fueron remitidas a las rectorías, solicitando disponer la logística necesaria para el adecuado desarrollo de las visitas. El Ministerio reiteró que estas acciones buscan garantizar la transparencia institucional, el respeto por la autonomía universitaria dentro del marco constitucional y la protección del sistema de educación superior frente a cualquier uso indebido de sus recursos o escenarios académicos”, resaltó el Ministerio de Educación.

El caso más sonado es el del Conservatorio donde el rector, James Fernández, en la sede de la institución interpretó el piano y cantó con el candidato Abelardo de Espriella en su visita a Ibagué el pasado 15 de febrero.

Por otra parte, en el ITFIP la denuncia es por la creación de grupo político llamado Somos Independientes que lidera Adriana Huertas esposa del rector de la institución, Mario Díaz.