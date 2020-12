Periodista oriunda de Manizales, Juliana Salazar, fue atracada en Bogotá

Juliana Salazar, Periodista Deportiva de Caracol Radio y quien es oriunda de Manizales, fue atracada en Bogotá cuando salía de su lugar de trabajo a comprar unos alimentos.

En entrevista con Caracol Radio, expresó que, "los hechos ocurrieron cuando un sujeto que se movilizaba en un moto, se me trepó encima y me dijo que le entregara todo lo que tenía, al ver que yo estaba gritando, aceleró la motocicleta, me arrastró varios metros y allí me provocó un fractura de tibia. Aquí estoy en la Clínica Country esperando la cirugía que será en las próximas horas", expresó la periodista.

Dijo que tendrá por lo menos 20 días de incapacidad y unos 2 o 3 meses que tendría que estar con muletas y con inmovilización.

Agregó que la inseguridad en Bogotá no es un tema de percepción, sino una realidad, por lo que los ciudadanos se deben cuidar, estar atentos y con los ojos bien abiertos ante cualquier clase acto vandálico que pueda suceder, porque lo que prima es la vida por encima de todo.

