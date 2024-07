Alemania cortará a la mitad su apoyo económico a Ucrania

Alemania va a reducir su apoyo económico y militar a Ucrania a partir del próximo año, incluso con la posibilidad de que el candidato presidencial americano, Donald Trump suba al poder, ya que este, ha afirmado que reduciría su apoyo al país en guerra.

El apoyo de Alemania a Ucrania se reducirá a 4 billones de euros a partir del 2025 en comparación con los cerca de 8 billones que se tienen previstos para el 2024.

De acuerdo con el Ministro de Hacienda alemán, Christian Lindner, “La financiación de Ucrania está asegurada en un futuro previsible, gracias a los instrumentos europeos y los préstamos del G7″.

Adicionalmente, Alemania estima que Ucrania podrá cubrir sus necesidades militares con los 50 billones de dólares que ha recibido en préstamos , luego de que el Grupo de los Siete (Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá, Francia, Italia y Japón) congeló los activos rusos.

En el marco de la posible llegada del expresidente Trump al poder, Washington presionó el adelanto de los préstamos a Ucrania, idea que fue acogida por líderes de la Unión Europea.

Tras la revelación de J.D Vance como fórmula vicepresidencial de Donald Trump, ya que el joven senador de Ohio ha afirmado que se opone a ayudar militarmente a Ucrania y anunció que Europa no debe depender de Estados Unidos para proteger su continente. Por su parte, Trump, se ha pronunciado en varias ocasiones afirmando que no protegerá a países que no cumplan con los objetivos de gasto en defensa de la alianza militar transatlántica.

A pesar de que se recortará la ayuda alemana a Ucrania, se cumplirá el objetivo propuesto por la OTAN de destinar 2% (75.300 millones de euros) del PIB a la defensa militar en el próximo año.