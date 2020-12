Barrio Nelson Mandela en Cartagena, sin busetas ni Transcaribe

Para salir del barrio Nelson Mandela en Cartagena, ahora hay que tener más dinero que de costumbre.

Lo anterior se debe al retiro de la ruta Socorro- Jardines que prestaba servicio en la zona; todo eso sumado a que los buses de Transcaribe no están ingresando por unas obras de pavimetación realizadas en la entrada de esta comunidad, y la única opción que queda es mototaxi, o taxi-colectivo.

Para el líder comunal, Ever Romero, la decisión por parte del distrito desconoce necesidades del barrio, y no fue socializada. "Mandela está incomunicado, ahora las calles están solas y lo más preocupante es que la gente no tiene los recuerdo para tomar moto y luego Transcaribe en Ciudadela", expresó el dirigente.

De no recibir respuestas, la gente dice que tomarán las vías de hecho por eso preparan un plantón.