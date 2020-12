Endurecen protocolos en Casa del Niño para evitar contagios de COVID-19

El Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja- Casa del Niño, se reúne diariamente en un comité de crisis a tomar decisiones que preservan la salud de los pacientes, personal de salud y administrativos de la fundación.

Restricciones como no recibir visitas de externos, no aglomerarse al momento de los descansos, no dejar de usar los elementos de protección personal, el uso obligatorio del carné para el ingreso al hospital, entre otras, fueron las principales adoptadas rigurosamente por el comité.

“Se avecinan las fiestas de Navidad, queremos invitar a todos a que se cuiden. Nosotros desde la Casa del Niño, ya comenzamos a actuar y a analizar de que manera podemos prevenir el contagio de nuestro personal de la salud y nuestros pacientes, por eso extremamos medidas de seguridad y aislamiento, buscando pasar un fin de año en paz ” afirmó, Luis Alberto Percy, Gerente General de la Casa del Niño.

Las restricciones impartidas, serán analizadas durante un mes y deben ser de obligatorio cumplimiento para todo el personal del hospital.