La UPTC suspende actividades académicas

Los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, Sogamoso y Duitama se declararon en cese de actividades académicas solicitando la claridad en los recursos de la matricula 0 y el presupuesto del año en curso, se han realizado diferentes reuniones, sin embargo, aún no establecen un acuerdo y la Institución determinó suspender labores a los docentes.

El vicerrector académico de la Uptc, Manuel Restrepo, afirmó que “Se establece una suspensión de actividades académicas de docencia y el desarrollo de asignaturas, la universidad no entra en paro, no es un cese total, sólo durante esta semana del 14 al 19 no desarrollarán actividades de docencia que venían haciendo a través de las distintas áreas, la universidad continúa con actividades de investigación y gestión”.

Manuel Restrepo agregó que un 82% de los estudiantes cuentan con la matrícula 0 y que solicitan la universalidad y la gratuidad para todos los alumnos, sin embargo, Alejandro Aldana Muñoz representante del consejo académico de la Uptc manifestó que seguirán en cese de actividades hasta que no tengan una claridad con los recursos.

“Hemos tenido reuniones durante el año en las cuales solicitamos los recursos del restaurante, qué son cerca de $8.500 millones, sin embargo, hace 15 días ellos manifestaron que el 25% de estos recursos se iban a destinar para la vigencia del próximo semestre con una equivalencia de $1.100 millones cosa que no compartimos porque para nosotros entre sumas y restas serían cerca de $2.200 millones”.