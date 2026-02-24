Le clonaron la voz y la imagen: suplantan al padre Diego Jaramillo para vender colágeno en redes

El Minuto de Dios alertó sobre una modalidad de estafa digital que estaría utilizando inteligencia artificial para suplantar la identidad del padre Diego Jaramillo y promocionar supuestos productos de colágeno en redes sociales.

Según la organización, circulan anuncios en los que se manipula su imagen y su voz para simular que recomienda “fórmulas ocultas” para la salud. El sacerdote desmintió de manera categórica cualquier vínculo con estos productos.

“Están usando mi imagen como si fuera yo un vendedor de colágeno. Eso es totalmente falso. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma productora o distribuidora de colágeno”, afirmó el padre.

El padre Diego explicó que no autoriza la comercialización de ningún producto y pidió a la ciudadanía no tener en cuenta esa publicidad. “No quiero aparecer vendiendo nada. Solo trabajo en El Minuto de Dios y lo único que hago es pedir ayuda para colaborar con los pobres”, agregó.

La entidad advirtió que se trata de publicidad engañosa y solicitó no entregar datos personales ni bancarios, además de denunciar el contenido fraudulento en las plataformas digitales.

Sin embargo, no es un caso aislado. En noviembre pasado, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho, también denunció el uso indebido de su imagen en anuncios similares.

De acuerdo s estudios reciente de la firma de ciberseguridad McAfee, el 26 % de las personas afirma haber sido abordada por chatbots que se hacen pasar por alguien real y el 52 % ha sido estafada o presionada para enviar dinero a contactos conocidos en internet, lo que evidencia el crecimiento de este tipo de fraudes digitales.