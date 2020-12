Secretario de Planeación incumplió sus funciones: César Pión

Luego de que el Concejo Distrital aprobara la moción de censura al Secretario de Planeación, Guillermo Ávila, el concejal del Partido de la U, César Pión, dejó claridad que la decisión no tiene ninguna motivación política sino que estuvo basada en los múltiples errores que el funcionario cometió durante los casi 11 meses que demoró su gestión y que comprometían el futuro de la ciudad.

Entre los desaciertos enumerados por Pión se encuentran el inicio del diseño del nuevo POT para la ciudad sin tener estudios de riesgo previos lo que podría desembocar en un plan de ordenamiento erróneo. No liquidar el convenio del POT con Fonade y recibir los productos de baja calidad elaborados por esta entidad lo que imposibilita la recuperación de $1.900 millones por parte del distrito.

El cabildante sostuvo que tampoco se pagaron los honorarios a tiempo a un consultor externo lo que expone a la administración a una demanda millonaria comprometiendo recursos y la baja ejecución presupuestal de su cartera que solo alcanza el 25% del total asignado. Agregó que el funcionario concursó para cargos públicos en otras ciudades del país, lo que demuestra poco compromiso con el actual gobierno, entre otras.

“No se trata de nada personal contra el Doctor Guillermo Ávila a quien considero un gran profesional con una formación académica importante. Esta decisión está relacionada con un incumplimiento, a nuestro juicio, con lo estipulado en su manual de funciones. El doctor ha cometido una serie de desaciertos que demuestra que no se ha ajustado a la norma y con base en eso consideramos que los mejor es que no continúe en el cargo. No se trata en ningún momento de una decisión política ni personal contra la admiración porque de sobra hemos demostrado nuestra intención de trabajar en conjunto por Cartagena”, sostuvo Pión.

La moción de censura contra Ávila Barragán tuvo un total de 18 votos a favor y solo un voto en contra.