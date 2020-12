Taxistas inconformes con proyecto que aumenta a $4.200 la mínima en Bogotá

Ante el proyecto de decreto que presentó la Secretaría de Movilidad, que dejaría el valor mínimo de la carrera de Taxi en $4.200, el valor de la unidad en $85, el trayecto al aeropuerto con recarga de $4.200, la tarifa nocturna en $2.000 y el banderazo en $2.400, taxistas de la ciudad dejaron ver su inconformidad.

"El gremio de los conductores de Taxi nos vemos en desacuerdo porque hace más de cuatro años que no le han incrementado nada, y ese aumento no corresponde a la realidad. ¿Cómo a Transmilenio le han incrementado de $200 a $700 en los últimos años, y a nosotros solamente $100. No es lógico", comentó uno de los conductores.

En ese mismo sentido, otro taxista manifestó que "subirle cada tres o cuatro años $100 no es serio. Si el valor de la carrera fuera por un precio justo, se mejoraría el servicio, porque usted como usuario, ¿qué espera de un servicio mal remunerado? El precio debe ser equitativo y justo".

Igualmente, otro 'amarillito' consideró que "a este proyecto le hace falta un mejor aumento. No compensa los gastos del carro, ni el verdadero valor de la carrera. Un incremento realmente significativo habría sido, por ejemplo, de $500 a la mínima".

Explicaron, en paralelo, que "tenemos que sacar aceite, gasolina, las mismas aplicaciones, las revisiones tecnomecánicas, y para tantas cosas no es justo un incremento tan pequeño. La carrera aquí en Bogotá debería quedar, mínimo, en $4.500".

Sin embargo, hubo un conductor que reconoció que "por la pandemia debemos entender que el aumento está bien. Con algo más se ayuda para el tanqueo del carro. Lo único que en verdad está demasiado barato es el recargo al terminal; debería quedar por ahí en $1.000".

Este proyecto estará sujeto a comentarios de conductores y usuarios, en la página de la Alcaldía, hasta el jueves 10 de diciembre a las 4:30 p.m.. Después de ello se evaluarán los posibles ajustes que se hayan sugerido, para proseguir con la expedición del decreto.