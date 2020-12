"Elecciones en Venezuela son una opereta y remedo de un dictador": Duque

El senador Juan Carlos García y el representante a la Cámara por Norte de Santander Jairo Cristo durante el encuentro que desarrolla el presidente Iván Duque Márquez en el municipio de Ocaña, le reiteraron el llamado de varios sectores empresariales de analizar la apertura de la frontera con Venezuela con medidas de control y Bioseguridad.

Esto generó que el mandatario de los colombianos se refiriera a los temas de vecino país y afirmó que los comicios que se desarrollaran este domingo 6 de diciembre para renovar 277 escaños en la Asamblea Nacional, son un intento del gobierno de Nicolás Maduro para quitarle la única institución que le queda a la oposición.

“El deterioro institucional de Venezuela es de las cosas más lamentables que se hayan visto en América Latina, y mañana ese dictador y sátrapa tiene montada una opereta y remedo de elecciones para quitarle la voz y la expresión al único vestigio que le queda a Venezuela de resistencia democrática que es la Asamblea Nacional que hemos reconocido más de 57 estados en el mundo, y que hemos reconocido a quien la asamblea eligió como su presidente interino para defender la democracia en Venezuela” afirmó el presidente.

Duque Márquez reiteró que no reconocerá el mandato del oficialismo y que continuará con su posición de buscar una salida del poder del gobierno chavista.

“Ellos intentaran siempre chantajear y presionar, valerse de todo tipo de mecanismos para tratar de legitimarse, pero nosotros nunca los vamos a legitimar esa dictadura por que el día que lo hagamos habremos perdido todos los principios democráticos en los que se fundamenta esta república y eso no sucederá mientras yo sea presidente de Colombia” manifestó el presidente.

También el mandatario de los colombianos fue enfático en que por ahora no se contempla permitir de nuevo el flujo por los puentes internacionales con el vecino país, teniendo en cuenta las graves condiciones de la pandemia en Norte de Santander y no contar con un canal de comunicación oficial con Venezuela.

“Teníamos la tasa de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad de Cúcuta en el día de ayer en 93%, lo que ocurre al otro lado es que no tenemos interlocución institucional por una sencilla razón y es que allá no hay instituciones confiables, allá lo que hay es una dictadura que ha destruido todo y la situación del sistema de salud es un albur, nadie sabe la gravedad de la situación allá. Yo entiendo la necesidad, el ímpetu y la historia y podríamos tomar esa decisión, ¿y que hacemos en pocos con el sistema de salud de Cúcuta y Norte de Santander colapsado?, sobre eso nosotros hemos sido muy claros “dijo el mandatario.

Duque Márquez agradeció al gobernador y al alcalde de Cúcuta por la información de la situación sanitaria en la región, y recordó que la ocupación de las UCI en Norte de Santander también es por otras patologías que está relacionada con atención a migrantes y no solo por COVID-19. Además, que las autoridades están controlando toda la frontera en los puntos críticos.

“Si llegamos nosotros a tomar una decisión sin observar estas condiciones nos puede colapsar el sistema de salud del departamento y el de la ciudad de Cúcuta…, Hacer cualquier decisión de apertura solamente con el criterio económico y no valorar estos fenómenos nos puede llevar a una situación que no tenemos dimensionada, hemos visto los rebrotes en Europa y Estados Unidos, yo no puedo asumir una decisión que traiga consigo un riesgo que desequilibre por completo la salud del departamento” indicó.

Recordó las relaciones del gobierno Maduro con el ELN y otros grupos armados y que por esto Colombia y Norte de Santander debe dejar de depender del vecino país.

“Al otro lado los que están en el poder son una Bacrim, el Cartel De Los Soles es una Bacrim que son los aliados de la narcotalia, son los aliados del ELN que lo tienen operando en el arco minero, son los aliados de Los Caparros, Los Pelusos y del Clan del Golfo y por eso hemos denunciado esto internacionalmente. Yo entiendo la preocupación natural del departamento por que por décadas se desarrolló en relaciones fraternas y amigables con el vecino, y hemos recibido a muchos de los migrantes en situaciones deplorables, pero hemos visto en Norte de Santander como se ha adaptado y reinventarse para no depender del estado de animo de un dictador si no tener su economía pujante, mirar a distintos lugares eso vale muchísimo de esta cultura nortesantandereana” dijo Duque.

Finalizó contando el capítulo en donde el gobierno marco las casas de los colombianos que vivían en la frontera para ser demolidas, hecho que generó la salida de más de dos mil personas en la zona de frontera cruzando el río Táchira con todos sus enseres y electrodomésticos.