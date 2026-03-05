Seis municipios de Norte de Santander entran al mapa de riesgo electoral

Norte de Santander.

La Misión de Observación Electoral (MOE) actualizó el mapa de riesgo electoral en el país e incluyó a seis municipios de Norte de Santander dentro de la categoría de riesgo por violencia, tras registrarse situaciones que podrían afectar el desarrollo de las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

De acuerdo con el coordinador de la MOE en el departamento, Jairo Oviedo, los municipios que ingresaron recientemente a esta clasificación son Puerto Santander, Cáchira, Cucutilla, La Esperanza, Pamplona y Toledo.

“El mapa de riesgo electoral se actualiza de manera permanente a partir de la primera versión que fue entregada a la opinión pública hace poco más de un mes. Han ocurrido algunos factores, algunas incidencias que hacen que estos municipios entren dentro de la categoría de lo que se considera municipios de riesgo por violencia”, explicó a Caracol Radio.

Según Oviedo, esta clasificación no significa que necesariamente se presentarán hechos violentos durante las elecciones, sino que se han identificado antecedentes recientes que obligan a encender las alertas institucionales.

“Básicamente eso quiere decir que en estos municipios se han presentado algún tipo de hecho, alguna situación relacionada con hechos de violencia, intolerancia política, el asesinato o el atentado contra algún líder social o político, o reportes relacionados con situaciones que configuran violencia”, indicó.

El coordinador de la MOE agregó que estas situaciones pueden estar relacionadas tanto con problemas de orden público como con conflictos políticos o sociales que elevan el nivel de riesgo durante el proceso electoral.

Con esta actualización, el radar de seguimiento electoral se amplía para el departamento, donde históricamente varias zonas han sido consideradas sensibles debido a la presencia de grupos armados y a las dificultades de orden público.