Concejal llama "payaso" a uno de sus colegas

Los ánimos en el concejo de Bucaramanga están exaltados desde que se publicó en redes la lista de los integrantes de la corporación que votaron negativo y hundieron el proyecto de acuerdo sobre la creación del centro de bienestar animal.

Algunos de los corporados consideran que Danovis Lozano, concejal del partido Verde desinformó y manipuló a la opinión pública. "Si hundimos el proyecto fue por aspectos de forma, porque en el fondo sí defendemos los animales y queremos que haya un centro de protección a las mascotas", indicaron.

La "sacada de clavo" vino este domingo cuando se votó el proyecto de acuerdo que comprometía vigencias futuras para financiar el sepelio de personas en condición de vulnerabilidad.

El proyecto no contó con el apoyo de dos de los concejales del parto Verde. Luis Fernando Castañeda, de la bancada del Centro Democrático, pidió que se publicara la lista de quienes no "quisieron colaborar para dar sepultura a personas muy pobres".

Entonces vino la reacción de Carlos Parra que pidió no actuar de forma vengativa. Castañeda respondió: "Yo a los cerdos no les tiro perlas. Yo ya a estos concejales populistas". En ese momento entró Danovis Lozano, pidiendo una moción de respeto. Acto seguido, el representante del Centro Democrático replicó: "Payaso, se me calla la boca".

El presidente del concejo, Jorge Humberto Rangel dio la orden de terminar la sesión virtual.