La dura réplica del diputado Ferley Sierra al préstamo de $150 mil millones

Los próximos tres gobernadores de Santander tendrán que pagar $450 mil millones lo cual limitará su gestión. El departamento quedará endeudado hasta el 2036. La plata del crédito no incluye ningún proyecto de inversión en las provincias de García Rovira y Vélez.

Le puede interesar: ¿Subirá el Impuesto Predial Unificado? Sí, dicen concejales

Ferley Sierra, diputado a la Asamblea de Santander por el partido Verde, señala estos argumentos como las razones que lo llevaron a oponerse al proyecto de ordenanza que facultó al gobernador Mauricio Aguilar para tramitar un préstamo de $150 mil millones.

Santander superó las dos mil muertes por COVID-19

“La gobernación de Santander es irresponsable. No nos dejaron conocer los proyectos. No cuentan con la viabilidad del banco de proyectos. No hay estudios. Se los sacaron de la manga de buenas a primeras”, aseguró el diputado.

Le puede interesar: VIDEO: Ataque sicarial dejó tres personas heridas

“Este gobierno no va a pagar ni un solo peso. El que va a empezar pagando será el próximo gobernador y los dos siguientes. Por el monto de la deuda, el siguiente mandatario va a pagar $70 mil millones cada año, es decir $280 mil millones. Eso se podría utilizar para la pavimentación de 280 kilómetros de carreteras”, expresó.

Lea también: Isagén anunció ajustes al vertimiento en Hidrosogamoso

“Dicen que van a construir con esa plata obras muy importantes, pero se van a destinar $12 mil millones para el parque principal de Girón cuando hay otras prioridades, por ejemplo, la atención de varios asentamientos”, reveló el diputado del partido Verde en entrevista con Caracol Radio.