En Cúcuta también lamentan el fallecimiento de Maradona

Diego Armando Maradona se convirtió en un referente del fútbol en el mundo, debido a su magia cada vez que tocaba una pelota y la virtud en su pierna izquierda con la cual fue protagonista de los goles más importantes de la historia de los mundiales.

Desde pequeño demostró que tendría un futuro y por esto fue llamado "Pelusa" o "Cebollita" por quienes lo vieron crecer, y avanzar en su carrera futbolista.

En su natal Argentina tuvo muchos amigos y colegas, uno de estos fue Hugo Horacio Londeros ex jugador del Cúcuta Deportivo y empresario gastronómico en Cúcuta quien lo recordó en sus mejores épocas.

Lea además:Cúcuta Deportivo, desafiliado de la Dimayor

"Es triste y estoy conmovido por que no esperaba la noticia, sabíamos de su delicado estado de salud pero no esperábamos ese desenlace tan próximo, él fue una persona muy representativa en nuestro deporte, dentro de la cancha fue un ejemplo a seguir para todas las generaciones, tuve la suerte de conocerlo e inclusive jugué un partido contra él, el famoso partido en Pereira que empatamos 4 a 4 donde según uno de los goles que hizo fue mucho mejor que el del mundial de México contra Inglaterra, pero pues el del mundial es más representativo, es un pesar que se haya ido tan joven, no podemos hablar de su vida privada porque cada uno es dueño de sus acciones, pero en el fútbol si fue un referente y lo seguirá siendo para todos", dijo el ex jugador.

El cuerpo del astro argentino es velado en la Casa Rosada para permitir que todas las personas puedan despedirse, y después su familia hará las honras fúnebres.