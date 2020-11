Promotora del desmonte de placa en el Túnel de la Línea denunció amenazas

Marla Gutierrez, abogada, indicó que a raíz de la determinación del Tribunal Administrativo del Atlántico se han suscitado toda serie de insultos y comentarios ofensivos, rechazando la acción de cumplimiento que realizó.

Precisó que aunque prefiere no tomarlos en serio, denotan la situación a la que se enfrentan quienes deciden visibilizar actos de oposición o simplemente que se aplique la ley.

“Me parece muy grave eso, sobretodo porque me han llegado muchos mensajes diciendo y afirmando que me va a pasar algo. que debo cuidarme, que me van a desaparecer y pese a saber que se trata de advertencia de personas que no tienen alguna posición política, pero pareciera que tienen ganas que algo pasara”, dijo Gutiérrez.

Añadió la joven que ha preferido no tomar en serio los escritos y llamados hechos a través de redes sociales; sin embargo, precisó que muchos insultos provienen de perfiles que son falsos o recién creados.

De otro lado, recalcó la accionante que esta situación, la cual espera sea resuelta sobre la primera semana de diciembre por parte del Consejo de Estado en segunda instancia, se constituya en un precedente para ejercer ciudadanía y control sobre lo público.

Le puede interesar:

“Esperamos que el Consejo de Estado ratifique la decisión en primera instancia, determinación que se estaría dando a conocer en los primeros días de diciembre; sin embargo, independientemente de cuál sea la determinación, la vamos a respetar y consideramos que es un precedente muy importante en el sentido que las leyes son para todo el mundo y que un Tribunal obligue al Presidente al cumplimiento de la ley es algo interesante y que vale la pena que se replique a menor escala”

Frente al cumplimiento, confía que el Presidente Iván Duque cumpla con la situación que presente el Consejo de Estado, afirmando que no sería un buen camino desacatar dicha orden en virtud del foco mediático que ha suscitado el hecho.

¿Detrimento?

Agregó que durante esta semana, mediante derecho de petición, se pedirá la información exacta del costo de la placa, información que señala no ha sido entregada hasta el momento.

“Invías respondió que la placa mencionada había sido instalada por ellos y no por la presidencia, sin embargo, consideramos que sigue siendo bajo recursos de una entidad estatal”, dijo Gutiérrez.