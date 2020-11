Gremio de taxistas de Manizales, molestos con el influencer "La Liendra"

El influencer colombiano conocido como "La Liendra", tiene molesto al gremio de taxistas de Manizales, cuando a través de unos videos en historias por la red social Instagram, manifestó que lo iban a robar.

El hecho se presentó cuando este joven abordó uno de los taxis ubicados en el aeropuerto La Nubia y allí solicitó que lo movilizaran hasta la ciudad de Pereira.

Mientras era transportado en uno de los vehículos de transporte público, dijo lo siguiente en uno de sus videos, "bueno, bueno ya estamos aquí en Manizales, acabo de tomar un taxi y voy para Pereira de afán y les cuento que la carrera me vale demasiado 180 mil es decir 50 dólares, pero todo sea por llegar a la fiesta rápido", expresó el influencer.

En otra de sus historias grabadas, expresó "de verdad que yo les digo a ustedes que utilicen UBER parce a lo bien. Este taxista me puso a andar por toda la ciudad para decirme que no me puede llevar, que me baje y después de que ya nos movilizamos un rato. Le preguntó a su otro amigo taxista y él va a llamar a un amigo que me va a llevar, así que, o llego a la fiesta, o me violan, o me roban pero algo va a pasar", dijo el joven.

Y en otro de los apartes de sus historias grabadas a través de su Instagram, manifestó entre risas, "yo la verdad vi las cosas muy raras, yo dije como que aquí me van a robar. El cucho del taxi paró como en 3 casas, luego que no, que bájese, que espere acá. Yo también soy de la calle, pico y chao a robar a otro", agregó "La Liendra".

Sobre estas expresiones, no se hizo esperar el reclamo de los taxistas, liderado por el Presidente de la Unión de Taxistas de Manizales Corporación, Leonardo Vargas, quien dio a conocer que, "el gremio de la capital de Caldas, se encuentra indignado ante las declaraciones en video que el influencer "La Liendra", a puesto en la palestra pública a nivel nacional y donde desconoce cómo se presta un servicio de taxi entre ciudades y lo que más molesta es que en sus redes sociales menciona que uno de los conductores lo iba a robar por lo que la historia es totalmente diferente", dijo el señor Vargas.

Aclaró que los taxistas para viajar de una ciudad a otra deben tramitar un documento como transporte legal denominado la Planilla Ocasional de Viaje, pero como era fin de semana, el conductor se debía trasladar hasta el barrio Chipre para que lo entregaran, por lo que no comparte lo que exresó el joven influencer sobre el gremio.

Por último lesolicitó al influencer retractarse de lo manifestado en sus redes sociales y anunció que estudiarían posibles demandas en contra de este joven.