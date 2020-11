Cartagena refuerza medidas ante nueva “perturbación climática” en el Caribe

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), emitió una nueva alerta meteorológica por una perturbación climática que podría convertirse en una onda tropical. El fenómeno se estaría dando en pleno mar Caribe colombiano, por lo que Cartagena se convierte en un territorio propenso a sufrir lluvias, vientos y tormentas eléctricas producto del mismo.

De acuerdo con los análisis y pronósticos del Centro Nacional de Huracanes NHC (National Hurricane Center de Estados Unidos) y del Ideam, para los próximos días se prevé la consolidación de este sistema de baja presión en el mar Caribe colombiano, asociada con el ingreso de una nueva onda tropical, que dadas las favorables condiciones atmosféricas, podría desarrollarse en una depresión tropical.

Según el IDEAM, por el momento, existe una baja probabilidad de formación durante las próximas 48 horas, pero para los próximos cinco días la posibilidad de formación ciclónica aumenta al 40%. Fernando Abello Rubiano, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) hizo un llamado a los cartageneros a la prevención, y activó los COMBAS en los distintos sectores para informar a la población.

"Estamos atravesando un duro momento por el paso de la tormenta Iota, y desafortunadamente las lluvias van a seguir. Por ello, es un buen momento para insistir en la prevención, aprovechemos los trabajos de limpieza de canales en plena calamidad pública para tomar conciencia, cuidemos estos cuerpos de agua, no arrojemos basuras, detengamos a quien construye de manera irregular y en sectores no aptos, denunciemos esos actos ante la Administración Distrital", sostuvo Abello.