Armenia no tendrá ley seca: Secretario de Gobierno

En las últimas horas se dio a conocer una circular del Ministerio del Interior donde emite una directriz a varias ciudades del país con alta afectación por COVID-19, para generar restricciones especiales ante el partido de Colombia – Uruguay.

La restricción que se evidencia en la circular tiene que ver con la ley seca que iniciaría a las 2: 00 p.m. de hoy y se extendería a las 5: 00 a.m. del sábado 14 de noviembre. Al respecto el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, indicó que no se implementará la medida respecto a la improvisación de la misma puesto que se conoció el mismo día del partido y no se tendría el suficiente tiempo para socializar un decreto.

El funcionario instó a los ciudadanos a disfrutar de la fiesta del fútbol, pero acatando las medidas establecidas en el marco de la contingencia por el COVID-19 como es el uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.