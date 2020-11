Gerencia de Emcali responde ante amenazas de disidencias de las FARC

EMCALI denunció que han recibido por parte de las disidencias de las FARC, un comunicado en el que amenaza con atentar contra el Cable del pacífico, el mismo cable submanrino que conecta a la captial del Valle con el mundo, el presidente de EMCALI Juan Diego Florez, se pronunció ante la situación.

"Nosotros no vamos a dejarnos presionar ni amedrentar por ningún grupo al margen de la ley, nosotros queremos que la comunidad sepa que hemos tomado las acciones respectivas, tanto la Policía como en la Fiscalía conocen el hechom para adelantar una investigación y la protección correspondiente a los funcionarios y a la infreaestructura para que los usuarios de EMCALI no se vean afectadas. Recuerden que ese cable es lo que nos conecta con el mundo a través de Buenaventura y Estados Unidos para el tráfico de los datos, no solo en Cali utiliza el cable para comunicarse así no otras empresas", aseguró el funcionario.

Lo delicado es que entre Cali y Buenaventura puede haber 200 kilometros de cable que pueden ser vulnerables en cualquier momento.

El comunicado de las FARC - EP dirigido a los encargados de la fibra óptica de EMCALI, piden que llegue un funcionario hasta Dagua con facultades para negociar: "como bien saben estamos haciendo presencia en el municipio de Dagua al igual que en la carretera vieja Simón Bolívar, solicitamos a ustedes la presencia de un delegado que tenga el conocimiento y nos pueda decir qué acuerdos hicieron con las comunidades respecto al paso de la fibra óptica por el territorio y podemos llegar a unos acuerdos, ustedes y la columna. Ya que no queremos tener que usar la fuerza en contra de la fibra óptica. El delegado debe tener facultades para negociar", es lo que especifica los autores del comunicado.