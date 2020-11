A votación moción de censura al Secretario de Gobierno de Cúcuta

Por más de 12 horas se extendió el debate de moción de censura al que fue citado el actual Secretario de Gobierno de la alcaldía Francisco Javier Cuadros Castillo, teniendo que explicar los motivos que tuvo la administración para delimitar parte del espacio público del centro de la ciudad.

El motivo de este llamado es la estrategia que fue implementada durante la reactivación económica pintando las calles con líneas amarillas, y así permitir el trabajo de los vendedores ambulantes guardando un distanciamiento social que disminuyera las probabilidades del contagio.

Después de la intervención de Cuadros Castillo que duró una hora y media donde aclaró las dudas expuestas con argumentos de norma, los concejales intervinieron uno a uno mostrando su punto de vista.

Para la mayoría de los concejales está decisión no fue acertada siendo el espacio público de todos los ciudadanos, y reprocharon la decisión. Sin embargo, el secretario expuso que lo que se hizo fue una delimitación y no una entrega o lineamiento de las calles, al no existir ningún proceso jurídico y ser la entrega del espacio público una prohibición de ley.

Los concejales harán una proposición para buscar una fecha entre el tercer y décimo día posterior al debate, y se de una votación si se aplica el mecanismo de moción de censura.