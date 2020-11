Buscan a trabajador de EPM desaparecido desde el 5 de noviembre

Familiares, amigos y compañeros de Héctor Antonio Mejía Castrillón, quien labora como funcionario de EPM en la central de generación de energía Guadalupe, han emprendido la búsqueda del hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves, 5 de noviembre.

El señor Mejía fue visto por última vez en una heladería del parque principal del municipio de Copacabana, cerca de las 8 de la noche. En el momento de su desaparición vestía camiseta tipo polo de color vinotinto y pantalón azul.

"La persona de la heladería nos dice que él estuvo allá como 20 minutos y luego se fue, ya de ahí no sabemos nada de él, las autoridades nos dicen que ellos se encargan de mirar, pero no hemos tenido ayuda alguna. No hemos podido gestionar las cámaras del parque principal para ver si a él lo abordó una persona o si estuvo con alguien, desde la Alcaldía nos dicen que muchas de ellas están malas, tampoco a las de la heladería porque nos dicen que les entró un virus y las tuvieron que formatear, entonces quedamos en blanco", contó su hija, María Clara Mejía.

La familia del señor Héctor dispuso las líneas 322 513 16 01 y 301 228 33 54 para quienes tengan información que pueda aportar en su búsqueda. Además, pidieron mayor diligencia en la investigación por parte de las autoridades para dar con su paradero.

"Agradecemos cualquier información que nos puedan brindar acerca del paradero de mi papá, puede estar desorientado, no tiene ninguna enfermedad mental, ni consume sustancias psicoactivas, si alguien lo ve y es posible brindarle ayuda mientras llegan las autoridades o nosotros sus familiares, lo agradeceríamos".