Concejo hace críticas al Secretario Privado de la Alcaldía

Los concejales de la ciudad mostraron su desconcierto por las desacertadas respuestas que entregó el Secretario Privado Abraham Ararat a la corporación en la presentación de su informe de trabajo.

Jair Díaz y Víctor Caicedo del partido político de gobierno cuestionaron las respuestas entregadas a esa corporación por el funcionario que le habla al oído al alcalde.

En diálogo con Caracol Radio el primero de ellos mostró su rechazo a las expresiones del secretario expresando que “nos dice que él no está para realizar trabajo social ni político, en momentos en que la ciudad no tiene primera dama o gestora social y que no sabemos que hacen los funcionarios en sus cargos”.

Indicó que “por eso yo planteé su renuncia o que se apartara del cargo porque no es justo que se gasten nueve millones de esta manera cuando hay tantas comunidades que necesitan ayuda y que con estos recursos se podría hacer mucho”.

Así mismo cuestionó estos once meses de mandato del alcalde Jairo Yáñez al señalar que está cargado de desaciertos e improvisaciones y que es hora de retomar el rumbo.

El concejal propuso otra moción de censura, ahora contra el Secretario Privado de la administración municipal.