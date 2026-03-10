Promueven cabildo abierto por presuntas irregularidades en el servicio de agua en Villa del Rosario

Norte de Santander.

Ciudadanos de Villa del Rosario están impulsando la realización de un cabildo abierto para discutir las presuntas irregularidades en la prestación del servicio de agua potable en el municipio.

La iniciativa busca que la comunidad pueda debatir públicamente las problemáticas que, según denuncian, vienen afectando a distintos sectores de esta localidad del área metropolitana de Cúcuta.

Robert Vaca, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que la inconformidad ciudadana se ha venido acumulando por varias situaciones relacionadas con la prestación del servicio.

“Lo que sucede es prácticamente tres escenarios: uno, un abuso de autoridad con relación a los trámites de los procesos en el cambio de los micromedidores; segundo, con relación a la facturación o doble facturación que está llegando a los usuarios del municipio; pero también el impacto que está teniendo el servicio de agua”, aseguró.

Según Vaca, los reclamos de los usuarios también incluyen denuncias sobre la calidad del agua y cobros que, aseguran, no corresponderían con la realidad del servicio prestado.

“Nos dicen que el agua llega turbia, que están haciendo un sobrecosto o están cobrando de más en el tema del alcantarillado, o incluso cobran alcantarillado cuando no tienen alcantarillado”, señaló.

La inconformidad ha motivado a varios líderes ciudadanos a promover el cabildo abierto como un mecanismo de participación para que las autoridades locales y las empresas encargadas del servicio respondan ante la comunidad. El proceso se encuentra actualmente en trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Ya hicimos hace unas pocas semanas la inscripción con el comité promotor. Estamos a puertas de que hagan la revisión para que nos entreguen el formulario de recolección de firmas”, explicó Vaca.

De acuerdo con el promotor, se necesitaría recolectar cerca de 536 firmas para formalizar la solicitud y avanzar con la convocatoria del cabildo abierto. Además, advirtió que, si no se obtienen respuestas claras frente a las denuncias, los ciudadanos contemplan impulsar otros mecanismos de participación.

“Si no hay unas soluciones reales, vamos a continuar también con un proceso de consulta popular para que la gente decida qué va a pasar con esa administración y con ese contrato que da existencia a la empresa Aqualia en el municipio”, afirmó.

Entre los sectores que, según los denunciantes, presentan mayores afectaciones se encuentran zonas como Páramo parte alta, el Centro, Gran Colombia, Buena Vista, así como barrios cercanos al Anillo Vial Oriental y urbanizaciones como Montevideo 2, La Esperanza parte alta y Navarro Wolf.

Vaca también aseguró que han intentado dialogar con las empresas prestadoras del servicio, Eicviro y Aqualia, así como con la administración municipal, pero afirma que hasta el momento no han obtenido respuestas concretas.

“No solamente los acercamientos personales, sino también la participación en las sesiones del Concejo Municipal. La respuesta es que no asisten a estos escenarios y no hay respuestas claras”, indicó.

Finalmente, el promotor recordó que también existen decisiones judiciales relacionadas con la prestación del servicio que siguen en proceso de revisión y que buscan garantizar que el suministro de agua en el municipio sea eficiente, continuo y con calidad para todos los usuarios.