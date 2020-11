Meseros y casas de eventos se unen a plantón este jueves en Ibagué

Diversos sectores que hacen parte del sector productivo que labora durante la noche en Ibagué, como bares, meseros, casas de eventos se unirán este jueves 5 de noviembre en un plantón, con el fin de expresar su preocupación por la crisis económica que vienen atravesando y las medidas que se han adoptado como toques de queda que los tienen en cuidados intensivos en sus finanzas.

Andrés Terranova quien representa la asociación Colombiana de organizadores de eventos ACODE, indicó a Caracol Radio que no han sido escuchados por parte del alcalde Andrés Fabián Hurtado, con el fin de buscar alternativas que les permitan abrir sus establecimientos y realizar los eventos, teniendo todos los protocolos de bioseguridad, algunos propietarios de bares, casas de eventos han cerrado definitivamente sus puertas, tras no contar con recursos económicos para pagar arriendos, sostener nóminas y están en quiebra total .

En panorama para los meseros no es ajeno, alrededor de 150 meseros y sus familias en Ibagué, no cuentan con dineros para su sustento económico, están buscando que la Alcaldía les brinde un capital semilla, que permita poder reinventarse, debido a que la profesión que han ejercido por años, en este momento no les permite llevar dinero a su hogar, así lo expresó el representante de la asociación de meseros de Ibagué Wilson Olaya.

Este jueves el plantón se ha convocado sobre las 9 de la mañana en la calle 37 con carrera 5 de la capital tolimense, donde esperan mostrar una radiografía de lo que ocurre con las personas que trabajan en el comercio nocturno que están quebradas.