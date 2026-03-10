Gobernadora del Tolima destaca captura de hermanos de ‘Iván Mordisco’: “Golpe a la red criminal”

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció a través de su cuenta personal de X para exaltar el trabajo de las autoridades que llevó a la captura de Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Según la mandataria seccional, en menos de 72 horas las autoridades capturaron a los hermanos de ‘Mordisco’, quienes pretendían refugiarse o esconderse entre los municipios de Falan y Palocabildo, en el norte del Tolima.

“Resultados contundentes que reconocemos a nuestra Policía Nacional, que impactan de manera directa la red de confianza que rodea a uno de los principales responsables de la violencia que hoy enfrenta el país, debilitando las estructuras que sostienen sus operaciones criminales”, manifestó la mandataria.

Y Matiz agregó que: “La acción firme de la Fuerza Pública demuestra que la institucionalidad actúa con determinación y avanza golpeando a quienes buscan sembrar terror en el territorio”.

Con la captura de los hermanos de ‘Mordisco’, la gobernadora considera que se envía un mensaje contundente sobre el respeto por la legalidad y advirtió que las estructuras ilegales serán perseguidas en el Tolima hasta desmantelarlas.

Los hermanos de ‘Mordisco’ deberán responder por delitos como secuestro, homicidio agravado, tortura, porte de armas de fuego y municiones, entre otros.