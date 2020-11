Quieren dañar mi hoja de vida: exbrigadista de Espacio Público se defiende

La Veeduría de Espacio Público de Cartagena (VEESPU), denunció que un hombre identificado como Eduardo Murcia Espitia, supuestamente brigadista de la Gerencia de Espacio Público, presuntamente pidió le pidió la suma de 3 millones de pesos a la vendedora informal Elizabeth Discuviche Paredes, a cambio de gestionar un permiso de confianza legítima.

Caracol Radio habló con Murcia Espitia, quien desmintió todos los señalamientos hechos en su contra. El hombre aseguró que no ha pedido “coimas” para tramitar ese documento y ratificó que desde hace cuatro años no labora con el Distrito.

“Es una señora con quien mantuve una relación sentimental y me quiere dañar mi hoja de vida porque no le presto atención. Si ella tiene pruebas sobre esos tres millones de pesos que me dio que las presente ante las autoridades. Son escenas de celos”, manifestó Eduardo Murcia.

De igual forma, el exbrigadista aclaró que no pertenece a ningún grupo político vinculado al actual Alcalde William Dau.

“Hace cuatro años no trabajo allá. La señora (vendedora informal) quiere dañar mi buen nombre porque me alejé hace un año”, concluyó.