“Carlos era visionario y altruista”: José A. Sierra

Por más de 40 años José A. Sierra y Carlos Alvarado Parra construyeron una sólida amistad basada en el respeto, la mutua admiración y la permanente colaboración.

“Conocí a Carlos Alvarado cuando yo era supervisor de Colombina hace más de 45 años, luego me independicé y mis vendedores lo atendían comercialmente en Planadas. Nunca perdimos contacto. Luego me visitó en mi oficina del barrio La Francia cuando me consultó que quería salir de Planadas y radicarse en Ibagué”, contó José A. Sierra.

Sierra, golpeado anímicamente por la muerte de Alvarado, contó a través de los micrófonos de Caracol Radio la extraordinaria visión empresarial y la sensibilidad por ayudar al prójimo de Carlos Alvarado.

“Era un hombre que tenía una enorme visión empresarial. Un olfato innato para los negocios pero lo más importante era su altruismo. Su permanente ayuda a los demás”, destacó Sierra.

Para José A. Sierra, Carlos Alvarado nunca perdía la serenidad así las circunstancias fueran las más azarosas. Recordó con enorme gusto los permanentes encuentros semanales con otros empresarios para analizar el devenir de la región e impulsar iniciativas de beneficio colectivo.

Sierra y Alvarado sufrieron los embates del conflicto armado. Ellos tuvieron que radicarse por un tiempo fuera del país para salvaguardar su integridad.

