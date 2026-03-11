La apuesta del Hotel Estelar para mostrarle al mundo la riqueza cultural del norte del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Andrea Arb, gerente del Hotel Estelar Altamira, aseguró que el Tolima tiene una riqueza patrimonial y cultural invaluable que desde la cadena de hoteles quieren mostrar no solo a Colombia sino al mundo.

“Nosotros queremos desarrollar estos destinos como lo tenemos también en el municipio de San Luis de Palenque alrededor del desarrollo de nuestro proyecto hotelero en la ciudad de Yopal”, dijo Arb.

Andrea Arb aseguró que a través de estos proyectos se quiere impulsar el turismo sostenible y apoyar a las regiones “En el Tolima estamos con Casa Ambalema que es nuestro proyecto que abrió las puertas al público”.

Casa Ambalema está ubicada justo al frente del Malecón del Rio Magdalena, tiene tres habitaciones inicialmente, pero a futuro se espera que tenga una ampliación de la capacidad de alojamiento.

“Alquilamos toda la casa para que las familias puedan desconectarse y conectarse con el destino, además puedan disfrutar de un servicio personalizado que garantiza todos los estándares de servicio que tenemos desde Hoteles Estelar”, sostuvo.

Este proyecto tiene tres líneas de enfoque, uno de ellos el gastronómico con aliados como Gastromatica y la Fundación Corficolombiana capacitando a los restauranteros de Ambalema para que junto con los hoteleros a través de mentorías se pueda crear una cadena de valor para los turistas que visiten este destino.

“Con Fénix Travel y Tolima Travel en alianza con Fundación corfi estamos capacitando a los agentes de viajes turísticos para que puedan hacer parte de esta cadena de valor y entre todos poder tener un producto turístico de calidad acorde con el potencial que tiene el destino, no solo en cultura, gastronomía y en turismo fluvial que queremos desarrollar en el rio”, puntualizó Andrea Arb, gerente del Hotel Estelar Altamira.

Ambalema: una casa viva en el corazón del Magdalena

Como parte de esta misma apuesta por el desarrollo territorial, Hoteles Estelar anunció su participación en la consolidación turística de Ambalema con la puesta en marcha de Casa Ambalema, una propuesta de alojamiento patrimonial que honra la memoria y la identidad de este histórico municipio a orillas del río Magdalena.

Casa Ambalema no es un hotel tradicional. Es una casa viva del pueblo: un refugio colonial restaurado que conserva su arquitectura original y el espíritu auténtico de Ambalema, concebido para viajeros que buscan desconexión real y experiencias significativas en destinos con historia.

La casa ofrece una estancia privada ideal para familias o grupos, con tres habitaciones amplias, piscina rodeada de vegetación, jardín interior y espacios diseñados para compartir. Además, promueve la participación de talento local mediante servicios de cocina tradicional, asistencia y acompañamiento durante la estadía.