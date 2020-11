Sociedad tolimense lamenta la muerte de Carlos Alvarado

Los gremios económicos y los mandatarios del Tolima lamentaron el fallecimiento de Carlos Alvarado Parra, propietario de la cadena de supermercados Mercacentro.

Brian Bazin Bulla, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, dijo a Caracol Radio, “para todos los empresarios, la Cámara de Comercio, la comunidad ibaguereña y el departamento del Tolima, estamos hoy de luto, por la partida de don Carlos, un hombre hecho a pulso y hecho con mucho esfuerzo”.

Y agregó: “Hoy nos deja un legado muy gran, una gran responsabilidad a todos los ibaguereños y tolimenses quienes hemos visto en él ese modelo de fortaleza, de tesón y ese modelo de dedicación por su tierra”, afirmó el ingeniero Bulla.

Por su parte, Ricardo Orozco, gobernador del Tolima, en su cuenta de Twitter, expresó, “con profunda tristeza en mi corazón, me enteré del fallecimiento de Carlos Alvarado. Un gran ejemplo para todos los tolimenses por su humildad, trabajo y superación”.

Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, manifestó en la misma red social, “lamentamos profundamente el fallecimiento de don Carlos Alvarado, un hombre que se hizo a pulso y se caracterizó por su sencillez y calidad humana”.

Finalmente, el ex gobernador del Tolima, Óscar Barreto, también dejó su mensaje, “Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Carlos Alvarado. El me enseñó que el amor por el Tolima no puede tener límites, que siempre hay que permanecer humildes y que el trabajo dignifica”.