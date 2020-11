Martes 3 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Hoy inician las sanciones económicas por la nueva medida de pico y placa en Armenia, la multa por infringir la norma es de $440.000.

El pico y placa aplica a toda la ciudad en horarios específicos, así quedó establecido mediante decreto 327 de 2020, es por esto que rige de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. En el centro rige como actualmente se ha establecido.

El presidente de la Asociación Motociclistas Unidos de Colombia en la ciudad, Gustavo Santos, lamentó que la alcaldía no acatará el llamado sobre las afectaciones económicas y de contagio COVID-19 que se generan con la medida. Destacó que las campañas pedagógicas para socializar el nuevo pico y placa no fueron evidentes.

Durante el fin de semana el Ministerio de Salud reportó 1.371 casos nuevos de COVID-19 en el Quindío. Ya son 10.747 los confirmados con el virus. 23 personas fallecidas entre los 21 y 91 años de edad con comorbilidades de diabetes, hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular, epoc, hipertensión, alzheimer y epilepsia.

Por su parte la secretaría de salud del Quindío reportó 1.224 nuevos casos de coronavirus y 21 fallecidos, la cifra total de los confirmados con el virus llegó a 11.437.

El departamento del Quindío se acerca al pico de pandemia y las autoridades reiteran los llamados al autocuidado.

El médico Gregorio Sánchez, integrante de la mesa COVID señaló que esta época es de mayor contagiosidad por eso es fundamental que la comunidad acate las medidas del uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.

Agregó que los servicios de salud están bien organizados pero depende del comportamiento ciudadano que la red hospitalaria no colapse.

Precisamente en cuanto a ocupación de camas UCI se encuentra en un 64% el hospital San Juan de Dios que es la primera ruta de atención para pacientes Covid-19 en el departamento.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Cinco establecimientos fueron sellados en Armenia por incumplir medidas

El reporte lo entregó el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez quien señaló que en general fue un balance positivo respecto a las medidas que se establecieron como toque de queda y ley seca para el fin de semana de Halloween.

Agregó que se impusieron más de 18 comparendos a quienes incumplieron con las restricciones y dentro de los cinco establecimientos sellados están tres por no cumplir con los protocolos de bioseguridad y dos más por no tener el uso del suelo correspondiente para ejercer la labor comercial.

El sector de los restaurantes en el Quindío reportó afectaciones económicas ante las medidas restrictivas establecidas por Halloween

La presidente de Acodres Quindío, Rocio Acosta, señaló que las medidas como toque de queda y ley seca afectaron los municipios del corredor turístico del departamento como Salento, Filandia y autopistas del café.

Agregó que las restricciones para el puente festivo se realizaron en contravía de la reactivación económica del sector gastronómico. Fue enfática en afirmar que las mismas fueron exageradas y por eso realizó el llamado a las autoridades para analizar con mayor tiempo este tipo de decisiones.

9.117 vehículos se movilizaron por las vías del Quindío durante el puente festivo

El mayor Heiber Espinel, Jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía del departamento, informó que en el marco del puente festivo de la celebración de Halloween se impartieron 115 comparendos y 33 inmovilizaciones de vehículos. La infracción más recurrente es no tener al día la revisión técnico-mecánica.

Un peatón falleció al ser arrollado por un vehículo particular en el sector de Cenexpo

La víctima del hecho fue identificado como Ronald Victoria Jiménez natural de Tumaco, Nariño, quien al parecer no hizo uso del puente peatonal y desencadenó la fatal situación

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En noticias judiciales, la Policía del Quindío investiga móviles y autores del homicidio de Claudia Grisales mujer que fue asesinada anoche en el barrio Ciudad Dorada en Armenia, la dama se desempeñaba como fiscal de la junta de acción comunal de este populoso sector de la capital del Quindío.

Mientras que en el barrio la Isabela de Montenegro se registró el asesinato el fin de semana de Jeison Stiven Mutis, de 27 años de edad quien tenía permiso de 72 horas ya que estaba pagando condena en el Centro Carcelario Picaleña de Ibagué.

Tres venezolanos fueron capturados por transportar estupefacientes en vías del Quindío

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la policía Quindío, informó que tres venezolanos fueron capturados en la vía Club Campestre -El Caimo cuando se movilizaban como polizones en un tractocamión, al solicitar un registro a los maletines que transportaban se hallaron en total 23 paquetes que contenían aproximadamente 10.296 gramos de marihuana.

Venezolanos en el Quindío rechazan la estigmatización en la cual se relacionan con hechos delictivos

A raíz de las polémicas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la propuesta de deportar a los venezolanos que estén involucrados en delitos,

El líder de la comunidad venezolana en el departamento, Deixon Romero indicó que muchas de las personas que llegan del vecino país están esperanzados en una mejor calidad de vida y le apuntan al trabajo honrado. Agregó que si bien en hechos delictivos se evidencian venezolanos también en un gran número están los colombianos por eso pidió no estigmatizarlos.

El Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia envío a la cárcel a un hombre que habría efectuado tocamientos en las partes íntimas de tres niñas de 4, 5 y 8 años de edad.

Según la Fiscalía Seccional Quindío el hombre era el compañero permanente de la madre de las menores, además era familiar de una de las víctimas. El caso fue denunciado por la mujer.

El ente acusador imputó al implicado como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El imputado no aceptó los cargos.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El líder de las Farc, Rodrigo Londoño conocido como Timochenko, aclaró su situación de salud tras rumores de complicaciones en una clínica de Armenia

A través de un vídeo, el líder del extinto grupo guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko aseguró que se le estaba realizando unos exámenes de rutina debido a que tiene una enfermedad coronaria.

Excombatientes de las Farc en su paso por Armenia exigieron cumplimiento de los acuerdos de paz y el derecho a la vida, esperan que el Gobierno Nacional acate ese llamado

Activistas por la paz en el Quindío rechazan la propuesta del expresidente Álvaro Uribe para derogar la JEP

La reactivación económica ha sido fundamental para menguar la cifra de desempleo en Armenia

El más reciente reporte del DANE revela que bajó el desempleo en la ciudad, que se ubica en el puesto 9 de las ciudades con mayor desempleo, con una tasa de desocupación laboral de 22.7%, cuatro puntos menos que en el reporte del mes anterior cuando registró 26%.

De acuerdo con el economista y docente de la facultad de ciencias económicas de la universidad la Gran Colombia de Armenia, Ernesto Gómez, la reapertura de varios sectores ha permitido recuperar la empleabilidad en medio de la pandemia. Agregó que el sector comercio es pilar de la economía en el municipio por eso aunque se ha generado paulatinamente la reactivación ha fortalecido los indicadores.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos aunque desmintió las versiones sobre que ya habría cobrado el salario de los tres meses que estuvo suspendido del cargo de la Procuracuría, señaló que esta estudiando la posibilidad de adelantar el cobro y por eso se esta asesorando de sus abogados.

Por fin la empresa Amable desentrabó la continuidad de la obra del puente de los Quindos al sur de Armenia al conseguir que el propietario de un lote aceptará el avalúo del predio y así pueda continuar las obras.

746 millones de pesos invertirá la alcaldía de Armenia en la recuperación de la cancha del barrio El Placer esto en respuesta a una acción popular instaurada por la defensoría del pueblo y la comunidad.

El ex vicepresidente Angelino Garzón, embajador en Costa Rica se comprometió a agilizar trámites de la visa de un estudiante de Pijao Wilson Andrés Muñoz de 17 años de edad que se ganó una beca para estudiar en ese país

Darío Marín presidente de Asocomunal del municipio de Pijao realizó la gestión de comunicarse con el embajador quien accedió al requerimiento y se comprometió a apoyar al estudiante

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Centro vacacional de Comfenalco Quindío tendrá bolera en dos meses

El director de la caja de compensación Comfenalco Quindío, José Fernando Montes afirmó que con las obras de la bolera avanzan de acuerdo al cronograma establecido y por eso se espera que terminando el mes de diciembre se entregará en funcionamiento la bolera con 12 pistas.

Comfenalco Quindío proyecta subsidios para tecnología que beneficiarán a 1.837 afiliados

En medio de la contingencia Algunos recursos que se tenían destinados para subsidios no han podido ser entregados es por esto que se retornan los recursos de manera trasparente y eficiente.

Además resaltó que son 13 mil mercados han sido asignados a los trabajadores y afiliados de la caja de compensación y próximamente dispondrán de un bono de tecnología que beneficiara a afiliados de categoría A y B.

El representante a la cámara por el partido liberal, Luciano Grisales, lamentó el fallecimiento del dirigente político y señaló que la comunidad no dimensiona la pérdida como figura histórica ya que fue clave en el orden jurídico y social para hacerle frente a la violencia y narcotráfico.

En deportes, luego del triunfo del Deportes Quindío 4 a 0 ante Barranquilla, el equipo milagroso jugará ante Orsomarso la fecha 16 de y 17 del Torneo Dimayor iniciando como visitante, así mismo se conoció que el conjunto cuyabro enfrentará al Deportivo Cali en partido único de la Copa Dimayor en el estadio Centenario de Armenia.