Pablo Vera, mayor votación en Consulta para rector de Unimagdalena

Luego de terminada la Consulta de la terna para que el Consejo Superior decidiera el futuro de la rectoría de la Universidad del Magdalena 2020 - 2024, Pablo Verá Salazar obtuvo la mayor votación.

“Este es un triunfo de todos. El mensaje es claro y contundente, fue una votación histórica. Con energía y cordialidad pido que nos dejen seguir ayudando a la gente, serán los docentes y estudiantes quienes decidan quien debe ser su rector. No hay un antes y un después, la Univeridad sigue madurando. No solo hemos vencido, si no que convencimos”, manifestó el rector Vera Salazar.

El proximo 5 de noviembre el Consejo Superior de la Unimagdalena deberá escuchar las propuestas del doctor Pablo Vera y, a partir de esto, decidirá si ratifica los resultados para que continúe ejerciendo sus funciones de rector de la institución.

Por su parte, a Francisco García, Rodolfo Sosa y Calixto Liñán, también aspirantes, no les alcanzaron los votos para continuar.

De acuerdo con José Miguel Berdugo, representante del Consejo Superior, según el censo, un total de 23.065 personas estaban habilitadas para participar en la #ConsultaUM2020 y votaron 16.930 (73.4% del censo).

“Es una cifra histórica e importante. Con esto, damos por terminado el evento, celebramos y felicitamos a nuestros estamentos por su participación”, precisó José Miguel Berdugo.