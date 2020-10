Organizaciones sociales acompañan a caminantes de las FARC

Inició en las últimas horas el recorrido que hacen los desmovilizados en la peregrinación a Bogotá, para pedir al Gobierno Nacional mayor protección al tener más de 300 personas asesinadas desde el proceso de paz.

Sin embargo, esta caravana también está siendo acompañada por otras instituciones que comparten la defensa de este acuerdo de paz, y que abogan por que el presidente garantice que las autoridades avancen en la protección de lo firmado en La Havana en Cuba.

Lina Amaya directora de la corporación Poder Paz en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que toda la población en Colombia debe apropiarse de este tema.

"Nosotros buscamos garantizar la vida y la protección de las personas que salieron a caminar en esta peregrinación, pues parte del acuerdo de paz y los compromisos que tenía el gobierno no sólo con el grupo de Farc si no también con todos los colombianos era proteger la integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y los excombatientes, y es un compromiso que el gobierno ha fallado por los 30 asesinatos, entonces es una protesta pacífica porque no sólo están acabando con la vida de todos los excombatientes sino de toda sus familias, debe ser tarea de todos respaldar el acuerdo de paz y exigirle al gobierno su implementación porque esto mejoraría las condiciones no sólo de las zonas rurales sino también de la urbana y en este caso en Cúcuta y Norte de Santander", dijo la funcionaria.

Reiteró que se requiere un compromiso verdadero del gobierno para evitar que sigan ocurriendo estos hechos violentos, y que espera que esta movilización tenga un impacto.