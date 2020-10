Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hará informe del 9 y 10 septiembre

En un de los encuentros públicos que realiza Claudia López, esta vez con la secretaria general, la alcaldesa le pidió al director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito José Antequera, que realizar un documento completo de los hechos que dejaron a 12 personas muertas y 75 heridos por armas de fuego el pasado 9, 10 y 11 de septiembre.

"Yo no me voy a ir de esta alcaldía sin que haya un informe de verdad, de qué ocurrió... ¿Qué ocurrió esos tres días?. Por eso te pido que crees un informe de memoria histórica de qué fue lo que pasó, de las diferentes fuentes, voces y percepciones. Me parece que es un deber moral y ético contras la ciudad y aquellas familias que perdieron a sus seres queridos", dijo.

Frente a esto, el director Antequera agradeció a la alcaldesa esta petición y le dijo que la entidad ya ha recogido imágenes y videos de esa fecha.

"Le agradezco mucho la orientación que concreta una intuición que ya teníamos desde que ocurrieron estos hechos, ya empezamos una recopilación de todas la imágenes y videos de lo que ocurrió esos días y lo vamos a continuar haciendo", dijo.

Así mismo la alcaldesa le puso otra tarea al director del Centro de Memoria y es además de recopilar esta información puntual, tener otro estudio más general de las protestas que se han venido desarrollando desde el 21 de noviembre del 2019.

De otro lado, la alcaldesa refiriéndose en general a todas las manifestaciones sociales que se han presentan en Colombia aseguró que estas movilizaciones traían el fin de una era y esa era seria, "la del uribismo".

“De hecho lo que está pasando en Colombia desde el año pasado es un periodo equivalente en la historia, así de esa magnitud de movilización social. Es como el fin de una era y la puja por abrir otra y aquí se va acabar una era y no quisiera causar polémica, pero es que aquí el uribismo lleva 20 años gobernando, ¡más de lo que duro el frente nacional! así de importante ha sido… pero en parte de toda esta puja de movilizaciones sociales que hay es primero por la paz y segundo porque ese proceso de paz con su errores y aciertos está presidiendo con el fin de esa era política”.