La luz le cambió la vida a mis hijos

Gracias a un video publicado por redes sociales el país conoció la necesidad de la familia Saldaña Gutiérrez en el municipio de Quípama, occidente de Boyacá.

En el video, Dilan el mayor de la familia, cuenta el drama que tiene que vivir él y sus hermanos Emmanuel y Aex en medio de la pandemia de coronavirus y las clases virtuales.

El pequeño contó que como no tenían luz debían ir donde unos vecinos a cargar el celular para poder hacer las tareas y que estaban cansados de pasar tanto trabajo.

Debido a la distancia de la vereda en relación con las zonas donde están ubicadas las redes eléctricas, el proceso era muy dispendioso, pero ya la situación le cambió a la familia.

Gracias a la empresa privada les donaron tres paneles solares e hicieron las instalaciones internas, por lo que ya hay luz en el hogar de esta humilde familia de la zona esmeraldera de Boyacá.

La mamá de los niños, Claudia Gutiérrez contó que “una empresa privada los donó, se pusieron en contacto con nosotros, vinieron y los instalaron, trajeron los paneles en compaña de la policía”.

“Gracias a Dios contamos con la luz mis hijos ya pueden hacer sus trabajos más fáciles, sin ellos no habría sido posible esta gran ayuda”, aseguró la señora.

Dijo que “mis hijos están más tranquilos, contentos porque ahora ya pueden hacer sus tareas, aunque faltan más cosas, pero poco a poco se van consiguiendo”.

Aunque les regalaron un televisor y un computador, todavía no los están utilizando, no los han podido instalar porque no hay mesitas no hay nada, dijo.